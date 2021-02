Mbo mooglik ien dei iepen; studinten en dosinten ha foaral ferlet fan kontakt

Der is benammen ferlet fan kontakt, seit Jan Dijksma fan it Friesland College, ien fan de mbo-ynstellingen yn ús provinsje. "Onderwijs drijft vooral op contact. Je merkt aan alle kanten dat contact belangrijk is. We juichen het absoluut toe om les te geven, om in de praktijk dingen samen te doen. Dat is online lastig."

Benammen foar de earstejiers is dat ferlet fan fysyk les der. "Die hebben al hun eindexamen gemist en komen in het beroepsonderwijs terecht, dan heb je een rare start. Er is dus absoluut behoefte aan contact. Elke verruiming van de regels is welkom." Ek dosinten misse it kontakt. "Online is toch anders en bij het mbo is praktijk een belangrijk examenonderdeel."

As de regels rommer wurde, kin de oplieding de lessen sa wer oppakke. "We werken al langer met de anderhalve meter afstand, de ruimtes zijn er op ingericht."