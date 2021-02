LTO Noord: "Gemeente Ljouwert smyt de lânbousektor folslein yn it slot"

Fan 2022 ôf jildt der in nije wet yn ús lân dy't foarskriuwt wat wol en wat net mei as der boud wurdt yn it bûtengebiet. Yn it saneamde 'Pre-omgevingsplan Leeuwarden buitengebied zuid' docht de gemeente Ljouwert in foarstel om yn it feangreidegebiet de útwreiding fan fee en stâlen net ta te stean. It giet om in grut gebiet; fan de greiden noardlik by Terherne oant en mei de ôfslach Garyp by de N31.

Op slot

As dit foarstel oannaam wurdt, kinne boerebedriuwen yn de takomst gjin tastimming krije om bygelyks fee en stâlen út te wreidzjen. Regiobestjoerder Jan Teade Kooistra fan LTO Noord sketst wat dit betsjut foar boeren. "Stel, do wolst in nije stâl bouwe mei in emisje-earme flier om de stikstofútstjit te ferminderjen, dan moatst wol útwreidzje kinne om dizze ynvestearring te beteljen. Dat kin dan aanst net mear. Mei oare wurden: alles wurdt op slot setten en boeren kinne harren bedriuw net takomstproof meitsje."

Hakken yn it sân

De gemeente Ljouwert rint te fier foar de feangreidefyzje út, fynt Kooistra. "Der sitte yn dit gebiet al net sa folle boeren mear. Der binne al safolle lege pleatsen. Ast dy lêste boeren der ek noch wei jagest, dat kin de bedoeling dochs net wêze." Neffens Kooistra wie it folle better west as de gemeente earst mei de boeren om tafel sitten gong wie om de plannen te bepraten. "De gemeente rint no al te fier op de saken foarút. Dit is in falske start, wêrtroch't by de boeren it hier oerein stiet. Sy sette de hakken yn it sân. Dat is skande. Dêr hat gjin ien wat oan."