Sari van Veenendaal is de fêste nûmer ien yn de nasjonale ploech, Geurts is de reservekeepster. Om har te ferfangen is no Barbara Lorsheyd oproppen. De 29-jierrige Lorsheyd spilet by ADO Den Haag.

Ferline wike wûnen de fuotbalsters mei 6-1 fan België.