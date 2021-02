Lemsters yn aksje fanwegen parkearproblemen

Bewenners moatte de auto no in stik fierder fuort parkearje en dat is benammen foar de wat âldere minsken in probleem. Boppedat wurdt it dêrtroch op oare plakken wer drokker mei auto's.

De PvdA yn de gemeente De Fryske Marren stelt no fragen yn de ried, sy wolle witte oft de gemeente wol neitocht hat oer de problemen en oft se op koarte termyn in oplossing betinke kinne, want oars bliuwt dizze situaasje twa jier sa bestean.