Moai waar helpt hoarekaûndernimmers mar in bytsje: "Der kin op in hiel soad plakken gjin jild útjûn wurde"

Wêr't ferbliuwsakkommodaasjes it hiel aardich dogge, hat de rekreaasjesektor it oer it algemien tige swier, fernimt Martin Cnossen fan Merk Fryslân. "En ek al meie akkommodaasjes iepen, wat der fertsjinne wurdt is folle minder. De besteging is it grutte probleem. Der kin op in hiel soad plakken gjin jild útjûn wurde. As wy no op paad gean, dan hâldt it mei tsien euro oan útjeften wol op. Wylst dat yn it ferline wol hûndert euro wie."

Twivels oer bydrage

Ek al is der finansjele kompensaasje, it bliuwt hiel lestich foar de rekreaasjesektor om de holle boppe wetter te hâlden. Cnossen: "In hiel soad ûndernimmers binne troch harren sparjild hinne. It gefoel dat wy as rekreaasjesektor bydrage oan de oplossing nimt ek ôf. As ûndernimmers freegje wy ús hieltyd faker ôf: helpt it wol dat wy ticht binne? Kinne we net iepen mei help fan testen en testútslaggen? Wy moatte sjen hoe't wy hjir útkomme kinne. Dat is dreech. Hiel dreech."