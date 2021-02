Dei fan de Memmetaal: "Ek it Stellingwarfs sil oerlibje!"

"Sels as soe ús taal ferdwine, dan noch is it wichtich om jo der foar yn te setten om't it ús histoarysk erfguod is", fynt Darwinkel. As nije direkteur fan it taalynstitút fan de Stellingwarven wol hy lykwols alles dwaan om it Stellingwarfs as libbene taal yn stân te hâlden. Dat bart troch it opsetten en stypjen fan projekten yn it ûnderwiis en op it mêd fan literatuer en muzyk.

Mar Darwinkel sjocht ek dat it benammen dreech is om nije generaasjes hjir waarm foar te krijen. "Se sjogge alle dagen filmkes op ynternet en sosjale media en dy bin faak yn it Ingelsk of heech út Nederlânsktalich. Frysk en Stellingwarfs sjitte der dan folslein by yn. Fierder is it ek sa dat de memmen fan no (en ek de heiten fansels) folle minder harren eigen memmetaal noch brûke as fyftich jier lyn yn de omgong mei harren eigen bern. "Dat is sels by ús thús al sa", erkent Darwinkel, "om't myn frou yn in oare taal grutbrocht is."