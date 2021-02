"Jûnsklok trije wiken langer om lytse fersoepelingen mooglik te meitsjen"

Sa is it de bedoeling dat kappers fan 2 maart ôf wer iepen meie. Wol sil dat allinnich op ôfspraak wêze en moat se yn it foar fan de klant dúdlik krije oft dy klachten hat. Ek it fuortset ûnderwiis mei fan 1 maart ôf foar in part wer iepen. Learlingen kinne dan oardel dei yn 'e wike les krije. Yn it MBU soe it gean om 1 dei les yn 'e wike.

It kabinet soe der ek oer neitinke om winkeljen op ôfspraak mooglik te meitsjen. Dêr wurdt wol by sein dat de fersoepelingen werom draaid wurde kinne, wannear't it tal besmettingen dochs wer oprint.

Tiisdei 23 febrewaris is der wer in parsekonferinsje fan premier Rutte en minister De Jonge.