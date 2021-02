Schöne nei lykspul: "We krijgen ze nog een keer, dan daar maar drie punten pakken"

Middenfjilder Lasse Schöne waard wiksele yn it skoft, om't hy wat fielde by syn ljisk. "Na twintig minuten voelde ik wat, en ik kreeg er alleen maar meer last van. Daarom ben ik er in de rust uitgegaan, om erger te voorkomen."

Grins werom yn it duel

Neffens Schöne wie it in duel mei twa gesichten. "Ik denk dat wij de eerste helft niet in de problemen zijn gekomen, zij hebben geen kans gecreëerd. Wij zetten hun vast, lieten hun niet voetballen en daar hadden ze het heel moeilijk mee. We hadden controle, en misschien hadden we onszelf met meer doelpunten moeten belonen. Daar baal je dan achteraf van. De tweede helft was wel een ander beeld ja."

Nei it skoft hie Hearrenfean it dreech mei it spul fan Grins, seach Schöne. "Toen liepen we iets te snel naar achter, en zo lieten we hun onnodig in de wedstrijd komen. Je ziet dat we dan naar achter worden gedwongen en niet meer op hun helft kwamen te spelen. Maar zij misten veel kansen, Op een gegeven moment denk je dat ze niet meer gaan scoren. Maar dan gebeurt het natuurlijk wel. Daar balen we echt van, we hadden hier moeten winnen. Nou ja, we krijgen ze dit seizoen nog een keer. Dan moeten we daar maar winnen."