Fraachtekens by Henk de Jong yn oanrin nei tredde wedstriid yn sân dagen

Basisplak foar Bangura

Mei it útfallen fan Sambissa is it dúdlik dat Alex Bangura syn plak as linksback oernimme sil. Hy wie yn de wedstriid tsjin Jong Ajax ek al de ferfanger fan Sambissa. Ek hy seit dat it rêstich is yn de groep, nettsjinsteande it puntferlies tsjin Jong Ajax. "De stemming is relaxed. Natuurlijk hadden we willen winnen."

Bangura sit al in skoft tsjin in basisplak oan, mar moat Sambissa hieltyd foar gean litte. Hoe is dat foar him? "Ik zit er dicht tegen aan, dat voel ik zelf ook. Het is lastig. Je wilt altijd spelen maar Sambissa is een goede concurrent. Ik probeer op de training aan de trainer te laten zien dat ik er ook nog ben."