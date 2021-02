Sam Mebius (19) folbringt fytstocht tsjin diabetes, hast 25.000 euro binnen

Sam Mebius (19) fan It Hearrenfean hat syn fytstocht fan 200 kilometer nei Den Bosch folbrocht. Hy die dat om jild yn te sammeljen tsjin diabetes. In jier lyn krige hy te hearen dat er sels diabetes type 1 hat. Sûnt dy tiid feroare syn libben kompleet en no wol er it Diabetes Fonds helpe om fan diabetes in sykte te meitsjen dy't te genêzen is.