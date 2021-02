Aris Ljouwert stelt doelstelling by: "We verdienen het niet om in de top zes te zitten"

It fûle spul is krekt wat Osaikhwuwuomwan brocht by de Ljouwerters. Se hiene de 2,11 meter lange center goed brûke kinnen tsjin Amsterdam. Naciri wol oer in gemis lykwols net prate. "Nee, want we kunnen met dit team gewoon winnen. Daar zijn geen excuses voor."

Oft Osaikhwuwuomwan noch weromkomt yn it shirt fan Aris is net dúdlik. "Dat zal de toekomst uitwijzen", seit Naciri. De klup sil ein dizze moanne mei de spiler om tafel.

Top seis

Mei noch fjouwer wedstriden te gean en in gat fan fjouwer punten mei nûmer seis Heroes Den Bosch is de winnerspûl sa goed as wis no út it sicht. "We verdienen het niet om in de top zes te zitten", is it hurde oardiel fan Naciri, dy't oan it begjin fan dit seizoen de top seis noch wol as doelstelling hie. "Je kunt niet zomaar iets zeggen en dan verwachten dat het zomaar komt. Dat hebben we niet kunnen laten zien, dus dan hoor je daar ook niet thuis en moeten we verder kijken."

Aris hopet fia de 'ferliezerspûl' noch wol de play-offs om it kampioenskip te heljen. Dêrfoar moatte se by de bêste twa fan de seis einigje. Coach Naciri kin om dat te beheljen dus yn elk gefal wer beskikke oer Frazier en Dedecker. "Het neemt wat druk af van Tim Hoeve, die heel veel heeft moeten spelen de laatste tijd. Ook op de training kunnen we weer met tien mensen trainen. Dat gaat ons wel een hoop helpen de komende weken", sa seit Naciri.