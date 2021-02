Oan Noardseestrân fêstgroeide sânbank op Skylge "libbensgefaarlik"

Steatsboskbehear op Skylge warskôget foar in gefaarlike sânbank by it strân, op 'e hichte fan peal 5. De sânbank is fêstgroeid oan it strân en neffens Steatsboskbehear kinst samar in ferkearde ôfslach nimme en de sânbank opkuierje. Dat kin libbensgefaarlik wêze, lit boskwachter Joeri Lamers op Twitter witte.