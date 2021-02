Omrop Fryslân stjoert alle sneinen live fan 10.00 oere ôf in tsjerketsjinst út. Dizze snein is dat út de Krústsjerke yn Burgum wei, mei as foargonger pastoar Paul Verheijen. Hans Bergman en Marieke van der Meer binne de oargelisten. Lektoaren binne Marian Folmer en Conny van Eijden.