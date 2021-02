It ferskil mei foarige wike koe net grutter wêze. Ofrûne wykein stiene we noch op de redens, mar no kinne we de winterjas hast thús litte. Mar ek mei dit waar fermakket elkenien him prima yn Fryslân. Minsken lûke de natuer yn en de fearboaten nei de Waadeilannen binne fol.