Al goed 2.000 minsken faksinearre op de Waadeilannen

De ôfrûne wike hat de GGD 10.291 Friezen faksinearre, opfallend mear as foarige wike (4.265). Op It Amelân binne yn totaal 456 minsken faksinearre; op Skiermûntseach gie it om 365 minsken.

"Wy binne der hiel tefreden oer", fertelt Erik Vonk fan de GGD. Hy is as lokaasjehaad ferantwurdlik foar de faksinaasjes op de Waadeilannen. "De reeëns om te faksinearjen siet boppe de njoggentich persint. Je koene fernimme dat de minsken op de eilannen it belang ynseagen fan de faksinaasjes."

De folgjende lichting folget oer fiif wiken. Foar It Amelân is dat op 23 maart en op Skiermûntseach wurdt der op 24 maart prikt.