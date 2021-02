Follybalfroulju VC Snits oppermachtich tsjin Set-Up '65: 3-0

Yn de earste set koe Set-Up '65 aardich meikomme. Healwei de set makke Snits it ferskil by in foarsprong fan 12-10. In pear goede punten letter stie it samar 17-10. Dat ferskil wie foar Set-Up net mear goed te meitsjen, en Snits rûn tsjin de ein fan de earste set sels noch fierder fuort.

De Snitser froulju hiene it gaspedaal fûn, en makken der yn de twadde set rap 7-1 fan. Dêrnei kaam der wol wat mear tsjinstân, it ferskil waard sels werom brocht nei 2 punten (15-13), mar in bedriging foar setwinst like it net. Benammen ek troch de opslach fan Nienke Tromp koe Snits tsjin de ein fan de set wer útrinne.

De tredde set wie der ien foar de statistiken. It ferset fan Set-Up wie fuort, en Snits koe de winst ienfâldich binnen helje.