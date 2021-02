Einliks in nije heup foar Jan de Groot út Minnertsgea: "Oh, wat bin ik gelokkich"

Jan de Groot laket wer. Wylst er goed twa wiken lyn fergie fan de pine en net iens op in stoel sitte koe, giet it no goed mei him.

De Minnertsgeaster wachte al moannen op in nije heup. Krekt as tûzenen oaren stie hy op de wachtlist by it sikehûs, omdat de coronasoarch op it stuit foarrang hat. De pine wie by De Groot sa slim dat hy op in stoel slepte, omdat hy hjir makliker ôf komme kin as fan it bêd.

Yntusken kin hy wer neist syn frou sliepe, op syn fertroude bêd. "Ik lûk mysels dan oerein oan in doek", fertelt De Groot. Sa kin hy selsstannich fan bêd komme, oars moat hy syn frou wekker meitsje. "Dan ha wy der in bokje stean en yn de keamer stiet in rollator. It duorret wol even, mar sa wurkje ik my dêr wei."