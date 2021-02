Selstraf easke foar driigjen mei mes yn Drachten

De man wie yn Drachten nei syn eks-freondinne gien, mar sy woe him net sjen. It slachtoffer, de buorman fan de eks-freondinne, soe har helpe en stjoerde de fertochte fuort. Dy pakte doe in mes.

De offisier fan justysje fynt dat de fertochte lang genôch sitten hat foar it fergryp en easke dêrom in selstraf dy't lyk is oan it foararrest.

De rjochtbank docht oer twa wiken útspraak.