Fûgelpits Moddergat wol kompensaasje foar ynset by bestriding fûgelgryp

"Als opvang hebben we ook een signaleringsfunctie", fertelt frijwilliger Rinaldo Korst fan de Fûgelpits. "Toen we hoorden dat er dieren besmet waren, hebben we dat direct laten onderzoeken." De bisten koene fanwegen it firus net mear binnen de opfang holpen wurde. "Dieren met symptomen wilden we niet op het terrein hebben, want je kunt ze niet genezen." De bisten moasten ek sa min mooglik ferpleatst wurde, om fersprieding fan it firus foar te kommen.

"Ging ons heel erg aan het hart"

Der siet dus neat oars op as de bisten ôfmeitsje. "We hebben in totaal zo'n 7.000 ganzen en eenden geruimd. It Fryske Gea en Dier in Nood hebben ook geholpen", fertelt Korst. "Dat ging ons heel erg aan het hart, want het liefst wil je alle dieren helpen. Maar dit was de enige hulp die we konden bieden." Yntusken is it yn Fryslân wer rêstich wat de fûgelgryp oanbelanget.