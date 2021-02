Pianist Frans Douwe Slot is werom op de konsertpoadia

Fokale distony is in oandwaning dêr't mear musisy lêst fan ha, mar der hearsket in taboe op. "It komt it measte foar by gitaristen en dan stean op it twadde plak de pianisten", fertelt Slot. "Ien dy't jild fertsjinnet mei muzyk en lêst hat of krijt fan dizze kwaal, sil dat net sa gau sizze út eangst opdrachten mis te rinnen." By Frans Douwe Slot wie de fokale distony sa earnstich dat er net mear spylje koe. "Miskien ha ik it altyd al hân, dat witte wy net. Ik tocht altyd dat it oan myn technyk lei en dus gie ik nóch hurder studearjen, wol alve, tolve oeren deis. Ik wit no dat dat krekt in averjochts effekt hân hat."

Musisearkramp

Fokale distony is in neurologyske oandwaning en wurdt ek wol 'musisearkramp' neamd. In bepaalde ferbining yn de harsens wurdt net lein en de holle siket dan nei in kompensaasje. By Slot sit de kwaal yn de middelfinger fan syn rjochterhân. De twa fingers dêr neist binne de kompensaasjefingers. "Toanljedders. In basale oefening foar in pianist. Ik koe it net, ik lei der dêrom sa'n fokus op dat alles ferkrampte". Hy krige lêst fan syn pols, syn skouder, de rêch en it duorre lang foar't dúdlik wie wat der oan 'e hân wie. "Mensendieckterapy, Cesarterapy, fysioterapy, neam it mar op, ik ha alles besocht. En de terapeuten diene har bêst, mar wisten it net."

Konsertpianist

Nei syn konservatoariumeksamen gie Frans Douwe Slot fierder mei de stúdzje 'útfierend artyst'. Dy trije jier hawwe hiel dreech west omdat de fokale distony hieltyd dúdliker oanwêzich wie, sûnder dat er wist wat der krekt wie. "Foar myn eksamen ha ik in healjier lang ien oerke deis studearre en sa ha ik it dochs helle. Mar ik ha it hiel dreech hân."