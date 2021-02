Utrikking Friese Popawards 2020 folslein digitaal, mar wol mei optredens

It giet om optredens fan singer-songwriter Amarens de Boer en de bands Cloudsurfers en WTRVLD. Tusken de optredens troch binne ynterviews montearre mei minsken dêr't oars live op it poadium mei praat wurde soe. Ek is de útrikking fan de Bernlef Priis oan de band It Dockumer Lokaeltsje yn desimber opnommen en yn de montaazje ferwurke.

Andoh fynt it skande dat it dit jier net oars kin, mar is dochs ek bliid dat de útrikking trochgiet. "We hebben in ieder geval gezorgd dat drie van de acts konden spelen. Dat vinden we toch wel belangrijk bij zo'n award-uitreiking, ondanks dat het allemaal digitaal plaatsvindt. Alles is vooraf opgenomen en gemonteerd, om tot een soort samenvattinkje te komen. Het is niet zo leuk als een echte awardshow natuurlijk, maar zeker de moeite waard geweest. En ook zeker de moeite waard om even te bekijken."