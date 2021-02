Omrop TIP: In 'blue zone' yn de Fryske bosk

Wenje op it plattelân jilde altyd as sûner as wenje yn 'e stêd. Bûten is mear romte, frisse lucht, in leger tempo en minder stress. In heilsume omjouwing foar lichem en geast. Mar út ûndersyk docht bliken dat de plattelânsbewenner fan no likegoed te lijen hat fan wolfeartssykten as stress, oergewicht en groanyske kwalen, sels mear as gemiddeld. Wat hat it fleurige imago fan de sûne bûtenminske, de altyd fitte plattelanner, ûnderúthelle?