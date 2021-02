Oargelmuzyk tsjerketsjinsten klinkt op nij YouTube-kanaal Omrop Fryslân

Jochem Schuurman is ien fan dy organisten. "Ik fyn it in hiel goed inisjatyf dat de oargelmuzyk sa oppakt wurdt. Yn Frjentsjer ha ik wol sjoen dat der folle mear minsken nei de tsjinsten sjogge as dat gewoanwei yn 'e tsjerke komme. Dat smyt in soad aardige reaksjes op, ek oan my persoanlik. Minsken witte my op ferskate wizen te finen, fan mailtsjes, appkes en berjochten op Facebook oant kaarten of sels in bosk blommen."

Yntusken ferrinne de tsjerketsjinsten yn Frjentsjer wer 'normaal', sûnder de kameraminsken fan Omrop Fryslân. De wyklikse tsjinst wurdt no alle moannen op in oar plak opnaam. Wol hat it oargel fan de Martinitsjerke "goed in the picture stien", seit Schuurman.

Oargelmuzyk populêrder?

Oft de oargelmuzyk no ek populêrder wurdt, fynt er lestich te sizzen. "Wy sitte noch yn in gekke tiid, wêryn't noch net in soad organisearre wurde kin. As we aanst wer mei de konserten begjinne kinne, dan sjogge we pas oft der no ek mear minsken op ôfkomme of net. Mar it is geweldich dat de oargelmuzyk no ek mei it YouTubekanaal wer sa oppakt wurdt en dat ik dat mei de oare organisten dwaan kin."