Ferpleechhûs Berchhiem hast coronafrij: noch twa ôfdielingen yn karantêne

Yn totaal meie bewenners heechút trije fêste besikers ha, dy't yn har ientsje delkomme. Noch net it hiele ferpleechhûs is coronafrij. Twa ôfdielingen bliuwe ticht, omdat dêr noch in positive útslach binnenkaam is. De bewenners fan dy ôfdielingen wurde yn de rin fan takom wike opnij test.

Begjin febrewaris wie der in grutte corona-útbraak yn Berchhiem. Hast hûndert minsken, bewenners en meiwurkers, testen posityf op it firus. Fjirtjin bewenners binne oan it firus stoarn.