Baard yn aksje tsjin ûntslach postboade: "We fertrouwe him op syn eagen"

Wagenaar hoecht ek net lang te wachtsjen mei in antwurd op de fraach oft hy noch wol wurkje wol by it bedriuw dat him ûntslein hat. "As it moat, dan kom ik jûn noch del om brieven te bringen. Ik ha mei de klanten sa'n bining. Ik bin in bern fan de doarpen. Fiif dagen yn de wike komme je hjir. Makkest fan alles mei en kenst de minsken. Dizze stipe docht in hiel soad. Ik ha bytiden de triennen yn de eagen. Se libje sa mei, dat is ûnfoarstelber."

PostNL lit yn in reaksje witte dat se net samar wurknimmers op steande foet ûntslaan. "We gaan daarbij niet over één nacht ijs", seit wurdfierder Ivar Noordenbos "Voor ontslag op staande voet is echt een goede reden nodig en die is er in deze zaak." Ynhâldlik wol PostNL net op de saak yngean, dat fine se net kreas.