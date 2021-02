Judoka Sanne Vermeer pakt brûns yn Tel Aviv

Op de Doha Masters yn jannewaris pakte Vermeer ek al it brûns. Earder lei se lang út de rûlaasje troch in hamstringblessuere, dy't se ein 2019 oprûn.

De Grand Slam yn Tel Aviv is foar it Nederlânsk judobûn it op ien nei lêste mjitmomint om te bepalen hokker judoka's nei de Olympyske Spelen yn Tokio meie.