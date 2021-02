Johnny Jansen: "Overwinning op Feyenoord geeft een enorme boost"

Dochs gie de dei nei it berikken fan de heale finale fan it bekertoernoai de knop om by de technyske stêf. It fizier is no rjochte op FC Grins. Jansen: "De noordelijke derby leeft bij mij zeker. Ik kan me de goal van Alves nog wel herinneren en de goal van Paul Bosvelt. We hebben in Groningen een keer 3-3 gespeeld, met drie goals van Morton Thorsby. Dat zijn altijd mooie wedstrijden. Maar weet je wat zo jammer is: zo'n derby moet ook met supporters en met de uitsupporters erbij. Dat is nu niet zo, je zit in je eigen bubbel."