Cambuur spilet op it toskfleis: "We ha ek wat tikjes hân"

Lassina Traoré stie yn de slotfaze each yn each mei Cambuurdoelman Sonny Stevens. Hy skeat oer. "Ze krijgen altijd wel een kans", seit ferdigener Mac-Intosch. "Dit was gelijk een grote. Gelukkig gaat-ie er niet in, want het was ook helemaal niet terecht geweest."

De meatste kânsen wienen foar de Ljouwerters. Benammen yn de earste helte hie Cambuur skoare moatten. "Als je 3-0 voorstaat bij rust, zou het heel normaal zijn", neffens Mac-Intosch.

Kompliminten foar Ajax-keeper Scherpen

Doelman Kjell Scherpen hold Jong Ajax oerein. "Krekt of is de goal dan folle lytser", seit trainer Henk de Jong. "Hy is ek grut en breed. Hy pakte in pear ballen derút, net te leauwen. Dat die er de hiele earste helte."

Cambuur skoarde dus net foar it skoft, Jong Ajax die dat wol, nei't David Sambissa de bal ferlear. Wie it in flater fan Sambissa? "Dat weet ik niet", seit Mac-Intosch. "Ik weet niet of de bal van Schouten op Sambissa goed was. Sambissa zei zelf dat-ie 'm binnen kon houden, maar dat-ie z'n enkel verzwikte op het kunstgras. Ik denk meer dat het pech was."