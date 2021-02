Himpknippers yn Drachten feroardiele ta in moanne selstraf

In 54-jierrige Albaniër moast freed foar de rjochter komme fanwege it knippen fan himp yn Drachten. Yn novimber die de plysje in ynfal yn in hûs oan de Voorhuis fanwege in himpkwekerij. Yn it hûs stiene 473 himpplanten. De Albaniër wie mei in oare fertochte fan 41 jier planten oan it knippen. De beide knippers hawwe fan de rjochter in moanne selstraf krigen. De oare fertochte wie net op de sitting.