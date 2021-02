Muzykgebou Dokkum fljocht opnij yn de brân: twadde kear yn ien dei

Moarns betiid wie der in koarte fûle brân yn it muzykgebou. Yn earste ynstânsje waard tocht oan brân yn de âlde sporthal oan de Hoedemakersweg. It blykte lykwols te gean om it âlde gebou fan muzykferiening DoMoKu. Dat is folslein ferlern gien.

Middeis wiene de flammen minder grut. De brânwacht hat it fjoer gau útmakke.