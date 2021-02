Fryske dokters meitsje balâns op: iiswykein easke tûzen slachtoffers

Doe't oan it begjin fan de wike it oantal operaasjes oprûn, waard der al tocht dat it oantal pasjinten noch tanimme soe. De dokterswacht koe de dokte yn it wykein net oan.

"Een indrukwekkend weekend"

Traumadokter Jeroen Poos wurke dit wykein yn it MCL yn Ljouwert. Hy is ek oansletten by Heelkunde Friesland. Dy koöperaasje hat de sifers sammele fan it iisletsel yn Fryslân. "Het was een indrukwekkend weekend", seit Poos.

"In heel Friesland hebben we 626 patiënten met botbreuken en gewrichten uit de kom geholpen. Als we dan ook de kneuzingen meerekenen gaan we richting de 1000 patiënten."

De measte breuken binne polsbreuken. "Er zijn 320 polsbreuken geconstateerd, dat is dus meer dan de helft van alle patiënten". Op it twadde plak stean heupbreuken en breuken yn it skouder. It tredde plak giet nei pasjinten mei earmtakkeletsel.

Goeie sfear

Sneon wie de drokste dei fan it wykein. By sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten moasten pasjinten bûten wachtsje en by it MCL stie in file fan auto's. "Maar er hing een goede sfeer", seit Poos.

"Iedereen had mooie verhalen te vertellen, mensen hadden een mooie dag. Het letsel hadden ze er wel voor over". Yn it MCL wie in spesjale rûte oanlein foar de minsken dy't op it iis ferwûne rekke wiene. "Daardoor stonden deze mensen ook mooi bij elkaar en deelden ze hun verhalen".