Fakbûn sjocht gjin ein oan aksjes yn metaal: moandei wer staking yn Fryslân

Personielsleden fan Meijer Metal yn Sint Jabik, Damen Shiprepair en Icon Yachts yn Harns en Neways yn Ljouwert lizze moandei foar 24 oeren it wurk del. De wurknimmers dogge mei oan in estafettestaking foar in bettere CAO. It is de achttjinde dei dat metaalwurkers aksjefiere.