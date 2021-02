Ploumen yn Noard-Nederlân wol mear jild foar Noard-Nederlân

De PvdA wol de kommende jierren hûnderten miljoenen euro's ynvestearje yn gemeentlike foarsjenningen. Neffens de partij binne der op ferskate plakken biblioteken, buerthûzen en swimbaden sletten, en wachttiden by jeugdsoarch en ggz binne oprûn. Minsken moatte te lang wachtsje op help, seit Ploumen.

Yn Noard-Nederlân driigje ekstra besunigingen, troch in nije ferdieling fan it jild dat gemeenten út Den Haag krije. "Zo gaat het niet langer", seit Ploumen. "Het is tijd om te investeren in een eerlijke toekomst voor héél Nederland."