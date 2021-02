Fjoersee leit âld muzykgebou yn Dokkum yn 'e jiske

Der waarden meardere brânwachtploegen oproppen, mar de earste ploech dy't oankaam hie it fjoer rap ûnder kontrôle. By de brân kaam wol in soad reek frij, der is dêrom in NL-Alert útjûn en de plysje hat mei in lûdsauto yn de wyk omriden.

Der wurdt ûndersyk dien nei de oarsaak fan de brân.