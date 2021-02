Fries Audio Archief komt ta libben: "Hjir sitte echte pearels tusken"

It Fries Film Archief hat dêrfoar subsydzje krigen fan de provinsje. Der binne al histoaryske lûdsfragminten fûn. "Hjir sitte echte pearels tusken", seit Sjouke Nauta fan Friesland Pop.

Fryslân hat in soad audiokolleksjes dy't net of amper bekend binne. Se lizze al jierren yn it argyf fan Tresoar en oare Fryske museums. Dy moatte no foar it publyk nei bûten komme, is de bedoeling.

Collector's item

It argyf moat in de kommende trije jier op tou set wurde. Der wurde allegearre audiofragminten oer bygelyks muzikale hichtepunten op bân set. Sjouke Nauta fan Friesland Pop is tige entûsjast. "Hjir ha wy bygelyks de earste single dy't Wobbe van Seijen útjûn hat. Dat is sowieso al in collector's item. Geweldich dat soks dan foar it grutte publyk beskikber komt."