Suderseeline kaam der net, mar wol kompensaasjejild: wêr is dat bedarre?

Yn de lêste 11 jier is it jild fan it kompensaasjepakket, bedoeld om de berikberens te ferbetterjen en de regionale ekonomy te stypjen, yn hiel Noard-Nederlân útjûn. In ynventarisaasje fan dy projekten lit sjen dat Grinslân it measte krige: goed de helte fan it kompensaasjepakket komt terjochte yn Grinslanner projekten. De oare helte is ferdield oer de provinsjes Fryslân en Drinte en in tal grutte projekten dy't yn alle trije provinsjes barre.

Supertrein nei it Noarden

Al sûnt ein jierren 60 is der in dream fan in supertrein dy't de Rânestêd tichterby komme lit. Drachten moat oansletten wurde op in spoarferbining en de reistiid nei de Rânestêd moat hiel wat koarter wurde.

Yn 2004 sette de bêste kâns om dy dream wier te meitsjen útein, doe't it kabinet in oanbesteging foar de line útskreau en sels al jild reservearre: 2,73 miljard euro waard troch kabinet-Balkenende II frijmakke foar it projekt.

De Suderseeline kaam der lykwols net; yn 2007 sette Camiel Eurlings, doe minister fan Ferkear en Wettersteat, in streek troch it plan. Neffens de minister soene de ynwenners fan it Noarden mear ha oan alternative projekten as oan de Suderseeline sels.