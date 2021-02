Bijenflinterlint en fruitbeammen moatte fûgels mear romte jaan yn Greidhoeke

In nij inisjatyf wol ûnder oare de giele hôfsjonger wer mear romte jaan yn Fryslân. De namme seit it al, de fûgel fielt him goed yn in hôf mei fruchtbeammen en eartiids stiene dy der in soad by pleatsen. Fjouwer partijen yn de Greidhoeke wolle dy heechstambeammen en de fûgel wer werom krije op it boerehiem.