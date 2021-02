Lytse delgong yn tal coronabesmettingen, wol wer in soad stjergefallen

Ferline wike skommelen de besmettingssifers bot. Dat kaam troch it winterwaar. De earste dagen fan dizze wike wie dat net oars. Fanwege koade read wienen de testlokaasjes fan de GGD moandei in skoftlang ticht. Dêrom foel it tal besmettingen guon dagen in stik leger út. Oare dagen siet it tal besmettingen wer flink boppe it deistige trochsneed.

Yn Fryslân waarden de ôfrûne wike gemiddeld 161 besmettingen deis meld. Ferline wike lei dat sifer noch op 172.

Flinke groei yn Ljouwert

De measte besmettingen binne de ôfrûne wike wer meld yn de twa grutste gemeenten fan de provinsje: Ljouwert en Súdwest-Fryslân. Ljouwert hie de measten, mar wol minder as in wike lyn: fan 242 nei 216. Yn Súdwest-Fryslân waarden 180 besmettingen fêststeld, dat wie ferline wike 221.

Omrekkene nei it tal ynwenners bliuwt Achtkarspelen heech. 295 op 100.000 minsken binne dêr dizze wike besmet rekke mei it coronafirus. Dêrnei komt Dantumadiel mei 254. Allinnich Skiermûntseach sit dêrboppe (422 op 100.000), mar dat is in fertekene byld omdat dêr mar sa'n bytsje ynwenners binne. Op it eilân waarden fjouwer besmettingen fêststeld dizze wike.

Mei de 1.129 positive testen fan de ôfrûne wike is no yn totaal by 24.437 Friezen it coronafirus fêststeld.