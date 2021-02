Fernuvering en lilkens oer reedridende CDA-listlûker Wopke Hoekstra yn Thialf

Hoekstra wie op wurkbesite yn Noard-Nederlân en skode ek oan by It Polytburo. Dêr fertelde er dat it Ryk wat him oanbelanget serieus sjen moat nei it meifinansierjen fan Thialf, want no draaie de provinsje Fryslân en de gemeente Hearrenfean op foar de kosten.

Mar Hoekstra prate dus net allinnich oer Thialf, hy ried der ek rûntsjes. De hal is al sûnt oktober allinnich iepen foar topsporters. Thialf-direkteur Marc Winters seit tsjin de LC dat it stadion noch wol yndividuele gasten ûntfange mei: "De ontvangst van de minister moet worden gezien als een toegestaan bedrijfsbezoek, waarbij in plaats van een rondleiding een paar ronden schaatsen is geboden."