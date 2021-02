Grien ljocht foar twa sint ekstra foar greidefûgelmolke

Dat betsjut noch net dat it plan útfierd wurde kin: de ôfspraken dy't dêrfoar nedich binne, binne noch net makke. Neffens Crone is dizze moanne krúsjaal as it giet om it finen fan jild om útein te setten mei harren 'Aanvalsplan'.

Fryslân en Noard-Hollân

Sy wolle dit jier noch mei fiif oant seis grutte, oaniensletten greidefûgelgebieten úteinsette yn Fryslân en Noard-Hollân. Yn dy gebieten moat safolle mooglik dien wurde om it de skries en oare greidefûgels nei it sin te meitsjen.

Yn de Twadde Keamer is dêrfoar al in grutte mearderheid, mar it ekstra Ryksjild dat nedich is, is noch net regele. By it Agrarisch Natuurfonds Fryslân binne se ek op syk nei jild. Foarsitter Rendert Algra makke dúdlik dat se úteinsette mei in kampanje om noch mear jild op te heljen foar it keapjen fan grûn by boer Murk Nijdam fan Wommels. Dat crowdfunding-inisjatyf rjochtet him op lytse 'parels' dêr't noch in soad greidefûgels sitte en wol dy foar de takomst feilich stelle.