Sporthal De Stuit favoryt foar nije brûsplak op De Jouwer

Tsientallen kulturele en maatskiplike ferieningen hawwe al in skoft driuwend ferlet fan in plak foar harren aktiviteiten. Der leine trije senario's op tafel: nijbou oan de Sinnebuorren yn it sintrum, nijbou by Swimfun of dat kulturele en maatskiplike ferieningen by sporthal De Stuit ynkomme.

Der binne in soad reaksjes binnenkommen op de trije útstellen en úteinlik is keazen foar sporthal De Stuit. Kommende tiid wurdt noch oerlein mei omwenners en organisaasjes dy't no al gebrûk meitsje fan de sporthal. Sa sit der yn De Stuit in turnhal dy't miskien binnen de hal ferhúzje moat of miskien sels nei in nij te bouwen hal by Swimfun in nij plak krijt. Allegearre saken dy't fierder besjoen wurde sille.

Gemeenteried moat der klap op jaan

De ynvestearringskosten foar de trije senario's fariearje fan 5,6 oant 7,5 miljoen euro. It is no oan de gemeenteried om der in definitive klap op te jaan.