Wurkstraf easke tsjin scooterrider dy't yn Ljouwert âldere man fan de sokken rydt

Der folge in wylde achterfolging út it westen fan de stêd wei, dwers troch it sintrum hinne troch smelle strjitsjes. It wie sneontemiddei en drok yn de stêd. Oan de achterfolging kaam samar ynienen in ein doe't de fertochte neffens in tsjûge op de Korfmakkersstrjitte mei in needgong op de fytser botste.

It slachtoffer bruts de heupe by de oanriding. Nei hast twa jier is er noch altyd net hielendal wer better. Njonken de wurkstraf easket justysje ek in rydûntsizzing fan oardel jier. De rjochter docht oer twa wiken útspraak.