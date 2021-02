Greidefûgelgebieten wurde klearmakke foar de maitiid

Yn de Sweagermieden hellet Staatsbosbeheer bygelyks dizze wike in 0.7 bunder grut boskje fuort út in greidefûgelgebiet, omdat dêr predatoaren yn sitte kinne. Fierder komme der rasters dy't rôfbisten op de grûn opkearre kinne. Ek wurde der stienmurden fuortfongen as ûnderdiel fan in provinsjale proef. Yn de Lionserpolder wurdt op it plak fan in eardere midsiuske mar no in grutte plas&dras oanlein, sa meldt Natuurmonumenten. Soks bart yn 'e mande mei de provinsje, de natuerkoöperaasje Baarderadeel en de boeren om it gebiet hinne.

It agrarysk kollektyf Súdwestkust lit witte dat der ferline wike profitearre is fan it winterwaar wêrtroch't folle mear plakken as oars berikber binne om rûge dong út te riden. Dêrby giet it ûnder oare om de Workumerwaard. Mar ek al it oare wurk is oppakt.