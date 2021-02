ARGYF: De magneetsweeftrein: fan 'paradepaardje' nei dea hynder

De noardlike lobby rjochte him yn de foarige iuw benammen op de oanlis fan in Suderseespoar mei tradisjonele treinen, mar dat feroare yn 1998. It kabinet hie doe it advys fan de kommisje-Langman oernommen om it ekonomysk swakke Noard-Nederlân in miljarde-ynjeksje te jaan. Boppedat moast der in helberensûndersyk komme foar in flugge ferbining tusken it westen en it noarden fan it lân.

De noardlike provinsjes besochten dêrop in dûbelslach te slaan: in nij spoar mei de fluchste magneetsweeftechnyk. It Dútske Lathen wie yn 2000 it iennige plak op de wrâld dêr't in rit mei de sweeftrein makke wurde koe op in proeftrajekt fan 30 kilometer.