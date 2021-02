Earste basisplak yn kompetysje foar Jasper ter Heide sûnt oktober

Op it momint dat Hoedemakers tiisdei yn de earste helte in giele kaart krige, wist Ter Heide al genôch: "Toen wist ik al een beetje dat ik zou gaan spelen. En dan uitgerekend tegen Jong Ajax, dat is hartstikke mooi en ik heb er super veel zin in." Foardat Ter Heide nei Ljouwert kaam, spile hy seis jier yn de jeugd by Ajax. Fierder as de beloften kaam er net, mar dochs hat er noch waarme gefoelens foar de Amsterdamse klup. "Het is leuk om daar weer te komen en iedereen weer te zien. Tegen Jong Ajax spelen geeft wel wat extra motivatie."

Gewoanwei striidt Jong Ajax mei op de boppeste plakken, mar dit seizoen is it oars. It stiet tolfde yn de earste difyzje, mar Ter Heide hat wol in idee hoe't dat kin: "Ze hebben dit jaar een extreem jonge ploeg. Ze hebben niet zoveel ervaring als de jaren ervoor. De jongens die tegen het eerste aan zitten, zoals Ekkelenkamp en Eiting, deden wel eens mee, maar dat zie je nu minder."