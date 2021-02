Takomst Sealen Schaaf yn Ljouwert: wenningbou en kulturele ynfolling

Muzyk en teäter

It twadde plan is fan Bobby Veenstra fan BHE Music Group yn gearwurking mei filmprodusint Steven de Jong. Veenstra is op it stuit de tydlike eksploitan mei muzykproduksjes oant de simmerfakânsje.

Yn it nije plan moat romte bliuwe foar muzyk, mar is it ek de bedoeling dat de seal brûkt wurde sil foar langrinnende musical- en teäterproduksjes. Sa leit der in plan foar in musical oer it libben fan Mata Hari. Ek soene der in muzykskoalle en opname- en filmstudio's yn komme moatte.