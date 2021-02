Metaalbewurkers: Geweldich dat we dit keunstwurk fan Stella yn Fryslân hâlde kinne

It is dan wol keunst, mar se pakke it oan as in grut yndustrieel projekt. Want it giet oer de grinzen fan keunst hinne, fynt Allard Bokma fan Central Industry Group (CIG). Syn bedriuw is de útfierder fan projekten fan Mannen van Staal en fan keunstner Frank Stella.

It keunstwurk Broken Jug is 45 ton swier. It wurk stiet al mear as twa jier op de yndustryhaven yn Harns te wachtsjen op in definityf plak. Dat wurdt it nije langparkearenplak foar toeristen dy't mei de boat nei Skylge of Flylân gean. Alhiel defintyf is it plak net, want Harns krijt it wurk yn brûklien.

Theunis Bakker fan Mannen van Staal is út de skroeven oer it keunstwurk Broken Jug en de gearwurking mei Frank Stella: "Super, dat we in wurk fan dizze keunstner yn Fryslân hâlde kinne. En dan ek noch sa'n moaie gruttenien. Geweldich."