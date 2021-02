'Pact van Thialf': PvdA wol mear ryksstipe om iisstadion oerein te hâlden

"Als je weet dat de Friese sport het de komende jaren moeilijk zal krijgen, ook in verband met de coroncrisis, en er bovendien een behoorlijke economische crisis aankomt voor andere sectoren in Fryslân, dan moet je je afvragen of Fryslân door moet gaan met het steeds weer gaten vullen bij Thialf", leit Stalenburg út. "Wat nu dreigt, is dat we straks structureel per jaar zes ton tot een miljoen moeten bijbetalen. Dat geld kun je ook aan heel veel andere dingen besteden."

Ikoanysk foar hiel Nederlân

Dêrneist is Thialf neffens Stalenburg net allinnich ikoanysk foar Fryslân, mar ek foar it folsleine lân. "De medailles die er worden behaald, worden meestal voorbereid in Thialf. Als heel Nederland juicht voor de kampioenen, dan is dat eigenlijk het succes van Heerenveen. Wij vinden dat het Rijk daar veel meer aan zou moeten bijdragen", seit Stalenburg.

Pact van Thialf

Doe't it ferline wike flink frear, rôpen Haachske politisy om it hurdst dat der dochs echt in Alvestedetocht komme moast. "Als politici zo fanatiek bezig zijn met ijs en schaatscultuur, mogen ze ook meebetalen aan het in stand houden van een unieke schaatstempel in Fryslân." Neffens Stalenburg is Thialf mear as in topsportlokaasje allinnich. Bern krije der reedrydtraining en der komme dêrneist in soad amateurriders in rûntsje riden.

Stalenburg en De Hoop hawwe dêrom in foarstel skreaun - it Pact van Thialf - om oare politike partijen yn Den Haag te beweegjen om yn aksje te kommen en te soargjen foar strukturele finansjele bydragen. "De topsport betaalt al", seit Stalenburg. "Als je de komende jaren Olympische medailles wil behalen, moet je er stevig tegenaan."