Kapsalons dogge it ljocht tongersdeitejûn oan, as needgalp

Tongersdeitemoarn acht oere, gewoanwei hiene de stuollen yn de kapsalon oan de Noordersingel yn Burgum fol sitten. Mar se binne leech, al acht wiken lang. Eigeneresse Ramona de Boer docht der alles oan om posityf te bliuwen, mar it wurdt hieltyd dreger: "Wy meitsje ús no ek wol wat soargen, want wy tinke dat wy iepen kinne en moatte. Wy hawwe alles hjir goed regele, en dat is ferline jier ek wol bewiisd." Yn de kapsalon fan De Boer is gjinien siik wurden of besmet rekke.

Yntusken binne de kapsalons yn Dútslân en België wer iepen. Dat is miskien in reden om jaloersk te wêzen, mar foar De Boer is it benammen in sprankje hoop. "De foarige kearen binne wy ek nei België en Dútslân wer iepengien. Mar wy hâlde wol in slach om de earm, want se wolle de middelbere skoallen earst wer iepen hawwe."