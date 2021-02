Glêstúnbougebiet Waddenglas definityf ferkocht oan Friss Holding

It doel fan Waddenglas is it behâlden en kreëarjen fan wurkgelegenheid yn de regio, op in duorsume wize. It wurdt ûntwikkele troch de provinsje Fryslân, de gemeente Waadhoeke en de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland.

Earder soe Waddenglas kocht wurde troch de Belgyske ûndernimmersgroep The Fruit Farm Group, dy't tsientallen miljoenen ynvestearje soe. Letter seach The Fruit Farm Group fan de keap ôf yn ferbân mei jildproblemen. Yn oktober ôfrûne jier kaam Friss Holding yn byld.

Der is wol hast sân miljoen euro ferlies op it kompleks, om't de rintekosten trochrûnen yn de tiid dat it te keap stie. De trije partijen nimme elts in part fan dat ferlies foar harren rekken, sa'n 2,2 miljoen euro.